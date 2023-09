Unerwünschter Besuch Wildschweine wüten in Garten in Wiebelskirchen

Es ist buchstäblich eine große Sauerei, die da im Garten eines älteren Ehepaares in der Lessingstraße in Wiebelskirchen angerichtet wurde. Zwar ist es längst nicht mehr ungewöhnlich, dass sich Wildschweine bis in Wohngebiete vorwagen und selbst in größeren Städten weiß man davon ein Lied zu singen. Für Gerda und Engelbert Arend war es allerdings eine neue Erkenntnis und eine unliebsame Überraschung, dass ihr Garten hinter ihrem Wohnhaus vor einigen Tagen von Wildschweinen regelrecht umgepflügt wurde. Beide sind 88 Jahre alt „und wohnen schon ewig hier“, erzählt ihre Tochter Christine Arend-Fuchs beim Besuch der Saarbrücker Zeitung. „Aber so was haben sie hier noch nicht erlebt“, sagt sie weiter.