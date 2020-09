Saar-Tennis : Klare Siege und kritische Töne

Info

Bei den deutschen Tennis-Jugendmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Ludwigshafen haben mit Sarah Müller, Aiva Schmitz, Stella Schmitz und Margaux Tulet-Jost vier Spielerinnen vom TuS Neunkirchen aufgeschlagen. Tulet-Jost gewann in der Altersklasse U14 ihr Auftaktspiel gegen die vier Leistungsklassen besser eingestufte Sophia Kohlstruck (Schlüchtern) mit 6:4 und 6:4. In der zweiten Runde musste sie sich dann der an Nummer zwei gesetzten Clara-Marie Schön (Dresden) nur knapp beugen. Tulet-Jost gewann den ersten Satz mit 6:3, verlor die Durchgänge zwei und drei aber mit 1:6 und 4:6. Stella Schmitz gewann in der selben Altersklasse zunächst mit 6:1 und 6:2 gegen Friederike Nolte (Münster), unterlag in Runde zwei aber gegen Lillien Thielking mit 1:6 und 0:6.

In der Altersklasse U16 gewann Aiva Schmitz in der ersten Runde mit 0:6, 6:2 und 6:4 gegen Ada Gergec (Hamburg), unterlag in Runde zwei aber mit 2:6 und 0:6 gegen Teamkollegin Müller, welche im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Tea Lukic (Gifhorn) verlor (5:7/6:7).