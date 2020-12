Merchweilerin als Sprachassistentin in Frankreich : Erfahrung zwischen Terror und Corona

Sanni Busch aus Merchweiler arbeitet zurzeit in einer französischen Schule. Foto: Sanni Busch

Merchweiler/Moulins Als Sprachassistentin an einer französischen Schule muss die Merchweilerin nicht nur pädagogische Herausforderungen meistern.

Sie wollte praktische Erfahrungen in ihrem Zukunftsberuf sammeln und gleichzeitig ihre Französischkenntnisse verbessern: Im September brach Sanni Busch aus Merchweiler Richtung Frankreich auf. Mitten im Land, in der Stadt Moulins, arbeitet die Lehramtsstudentin als Sprachassistentin an einem Gymnasium und zwei Gesamtschulen. „Mir macht die Arbeit Spaß, man kann als Sprachassistentin die Stunde sehr frei gestalten, das gefällt mir. Doch die Zeit seit den Herbstferien ist schon sehr herausfordernd“, erzählt sie. Nicht wegen undisziplinierter Schüler, nicht mal wegen der Corona-Auflagen, an die man sich gewöhnt habe. Das Ereignis, was ganz Frankreich und noch stärker alle Lehrer im Land ins Mark traf, spielte sich an einem Freitag Mitte Oktober ab. Trotz des sich anbahnenden Lockdowns herrscht in den Schulen ein Hauch Leichtigkeit. Denn am nächsten Tag beginnen zwei Wochen Herbstferien. Während Sanni Busch und ihre Kollegen in Moulins die letzten Hausaufgaben verteilen, geht einige hunderte Kilometer weiter im Pariser Umland der Geschichtslehrer Samuel Paty nach Feierabend zu Fuß nach Hause. Der Rest ist bekannt: Auf dem Weg wird er auf offener Straße von einem 18-Jährigen enthauptet, der ihm vorwirft, Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt zu haben.

In Moulins, wo Sanni Busch lebt und arbeitet, sitzt der Schock besonders tief. Denn hier ist Samuel Paty aufgewachsen, seine Eltern leben noch in der Stadt. Bereits ein paar Tage nach dem Anschlag gedenkt ihm seine Geburtsstadt. „Auf dem Hauptplatz fand eine Trauerfeier für ihn statt. Seine Eltern waren auch da, haben aber nicht öffentlich gesprochen. Dafür kamen Schüler zu Wort, das war sehr ergreifend, es hat mich sehr mitgenommen“, erzählt Sanni Busch am Telefon. Am ersten Tag nach den Ferien wartete aber die nächste Herausforderung auf sie. Denn frankreichweit sollte in allen Klassen, von der Grundschule bis zu den Abiturienten, eine Hommage an den ermordeten Lehrer stattfinden. Neben einer Schweigeminute sollten die Tat und das Thema Meinungsfreiheit pädagogisch verarbeitet werden. „Ich hatte an dem Tag eine zwölfte Klasse, die Schüler sind älter, sie verstehen besser worum es geht als zum Beispiel in der ersten oder zweiten Klasse“, sagt sie. Schwierig sei die Stunde aber trotzdem gewesen. „Das ist ein sehr emotionales Thema, sowohl für mich als auch für die Schüler. Ich habe sie viel reden darüber reden lassen, aber es war für mich nicht einfach die Stunde zu moderieren, die richtigen Worte zu finden und das in einer Fremdsprache“, erzählt Sanni Busch, die sonst im Unterricht mit den Schülern nur Deutsch spricht.