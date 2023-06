Edelstahlbecken und große Liegewiese Auch in Neunkirchen hat der Badespaß begonnen

„Schaun mer mal, wie kalt es ist“, sagt Birgit Senz lächelnd am Eingang zu Susanne Halbich an der Kasse. Sie wird aber auf jeden Fall mit Tochter Katharina Senz ihre Runden drehen, dafür sind sie ja extra aus Landsweiler-Reden hergefahren. „Ich hoffe, dass es Ihnen bei uns gefällt“, begrüßt Kathrin Schumacher die beiden. Das Freibad sei wunderschön, aber die 50-Meter-Bahn in Landsweiler-Reden sei schon „eine andere Hausnummer“, gesteht Birgit Senz. Das marode Volksbad bleibt wie berichtet zumindest in dieser Saison geschlossen. Die Landsweilerin kämpft in der Interessengemeinschaft für den Erhalt des Bades. Sie befürchtet, dass dieses aus Kostengründen auch nicht wie geplant neu gebaut wird. „Das macht mich traurig.“ Für diese Saison wird sie sich jedoch mit einer Saisonkarte für das Freibad in Wiebelskirchen eindecken, weil sie dort arbeitet.