Saarpark-Center : „Die Kunden kaufen gezielter ein“

Sibylle Seiler und Anja Wark von Juwelier Kraemer berichten, dass Eheringe weiter gekauft werden. Foto: Christine Schäfer

Neunkirchen Seit der Wiedereröffnung steigt die Besucherfrequenz im Saarpark-Center wieder kontinuierlich an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Schäfer

Wegen der gesetzlichen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mussten vom 18. März bis zum 3. Mai alle Shops schließen, die nicht für den alltäglichen oder notwendigen Lebensbedarf sorgen. Das habe dazu geführt, dass im Saarpark-Center zeitweise nur 13 von 120 Geschäfte geöffnet hatten, sagt Center-Managerin Nicole Keller. Die Schließung, die aus gesundheitlicher Sicht nach ihrer Meinung unvermeidlich gewesen sei, habe einige Shops vor große wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Unverständlich bleibt nach den Worten der Managerin die Unterschiedlichkeit der geltenden Gesetze in den einzelnen Bundesländern.

„Mittelfristig werden wohl Insolvenzen als Folge der Corona-Pandemie nicht zu vermeiden sein“, fürchtet Nicole Keller. Bei manchen Shops sei deutschlandweit ein Insolvenzantrag gestellt oder ein Schutzschirmverfahren eingeleitet worden. Gerade für die Textilbranche sei die derzeitige Lage teilweise sehr schwierig, weil die Lager durch die lange Schließung sehr voll seien. Mit manchen Mietern würden Gespräche geführt, um herauszufinden, wie am besten geholfen werden kann. Allerdings gibt es nach Kellers Worten auch erfreuliche Nachrichten: So steige die Kundenfrequenz, die im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 23 000 Besuchern pro Tag gelegen habe, seit der Wiedereröffnung von Woche zu Woche kontinuierlich an.

Die Grundstimmung, was die Zukunft des Neunkircher Saarpark-Centers angeht, ist nach den Worten der Center-Managerin nach wie vor gut. So habe letztes Jahr eine große Umstrukturierung begonnen, welche dieses Jahr mit vier großen Mietbereichen fortgesetzt wird. Das Center werde bis 2021 brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht und in vielen Bereichen verschönert, verspricht sie. Alle Beteiligten des Centers investieren in die Zukunft, erläutert Nicole Keller. In den Shops wird die Situation nach der Wiedereröffnung recht unterschiedlich beurteilt, so das Ergebnis einer SZ-Umfrage.

„Die Mund-Nasen-Masken führen dazu, dass unsere Kunden fast nur die Teesorten kaufen, die sie bereits kennen“, schildert Jennifer Walsch von Tee Gschwendner ihre Beobachtungen. Wer eine neue Teesorte teste, möchte auch daran riechen und das sei derzeit leider nicht möglich. Insgesamt ist das Team von Tee Gschwendner mit dem Umsatz seit der Wiedereröffnung aber zufrieden. Es kommen laut Walsch zwar weniger Kunden als vor Corona, aber diejenigen, die kommen, kaufen mehr als vorher.

Seit der Wiedereröffnung gebe es einen wesentlich höheren Arbeits- und Zeitaufwand, findet Tanja Weidinger von „Mister*Lady“. In den ersten Tagen seien die Kunden verunsichert gewesen. Eine persönliche Ansprache und das Kümmern um die Wünsche hält sie für entscheidend. In den ersten zwei Wochen nach der Wiedereröffnung habe „Mister*Lady“ 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment gegeben. „Die Kunden, die da waren, sollten auch kaufen“, so Tanja Weidinger. Etliche der Besucher hätten auch mehr als sonst üblich gekauft, so dass sie mit dem Umsatz angesichts der Umstände zufrieden sei. Seit durch die Lockerung der Abstandsregeln wieder mehr Kunden in den Laden dürften, habe sich die Lage entspannt und sie sei nicht mehr ständig am Zählen.

„Wir können uns angesichts unserer Umsätze nicht beschweren und haben fast das Vorjahresniveau erreicht“, informiert Filialleiterin Sibylle Seiler von Juwelier Kraemer. Allerdings kauften die Kunden gezielter ein, diejenigen, die nur bummeln wollten, seien seltener geworden. Den Hauptumsatz mache Juwelier Kraemer auch nach der Wiedereröffnung mit Trauringen. Sie wünsche sich für die Zukunft noch mehr Normalität und auch wieder einheitliche Öffnungszeiten im Center. Derzeit hätten noch nicht alle Shops wieder bis 20 Uhr geöffnet. Bei Gerry Weber sei das Geschäft nach der Wiedereröffnung nur schleppend angelaufen, bedauert Filialleiterin Anne Breda-Fasske. Sie führe das auch darauf zurück, dass viele Kundinnen von Gerry Weber zur Risikogruppe gehören. Da Ende Juni schon der Saisonwechsel anstehe, versuche man mit Sonderangeboten Platz für die neue Ware zu schaffen.

Das Saarpark-Center Neunkirchen kehrt nach den Beschränkungen in der Pandemie wieder zu mehr Normalität zurück. Foto: Michael Beer

Anne Breda-Fasske arbeitet bei Gerry Weber. Foto: Christine Schäfer

Tanja Weidinger von „Mister*Lady“. Foto: Christine Schäfer