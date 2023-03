Die Hochzeitsmesse im Saarpark-Center bietet alles um den schönsten Tag im Leben perfekt zu gestalten : Die große Liebe perfekt besiegeln

Neunkirchen Hochzeitsmesse im Saarpark-Center Neunkirchen noch bis Samstag: von Blumenschmuck bis Trauring.

Damit dieser Tag der schönste des Lebens wird, bietet das Saarpark-Center Neunkirchen im Rahmen der Hochzeitsmesse noch bis Samstag, 4. März, alles an, was bei einer Traumhochzeit nicht fehlen darf.

Die Ausstellung und Messe ist noch bis diesen Samstag, 4. März im Saarpark-Center in Neunkirchen. Höhepunkt ist dann am Samstag, 4. März, 16 Uhr, die Hochzeitmodenschau, die dann auf der Bühne neben der Kundeninfo im Erdgeschoss des Centers gezeigt wird. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Hingucker schlechthin ist natürlich das Brautkleid. Mehrere Exemplare davon sind neben der Center-Information ausgestellt. Von schlicht bis ausfallend, Glitzer bis dezent, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Passantin Stefanie Becker (27 Jahre), betrachtet beim SZ-Besuch die Brautkleider und verrät uns: „Ich habe vor kurzem einen Antrag bekommen. Da wir jetzt die Hochzeit planen, kommt die Hochzeitsmesse wie gerufen. Ich habe mir schon immer gewünscht, in Weiß zu heiraten und finde diese Kleider sind eine schöne Auswahl.“ An diesem Samstag, 4. März, um 16 Uhr, können die Brautkleider und Anzüge bei einer Modenschau bewundert werden. Viele weitere Angebote rund ums Heiraten finden sich bei der Messe im Center: Das Hotel Krone zum Beispiel empfiehlt sich als Location und veranstaltet Hochzeitsfeiern zum All-Inclusive-Preis. Darin enthalten sind Tischdekoration, das Hochzeitszimmer, das Festtagsbuffet, ein Sektempfang mit Fingerfood in deren Garten, sowie alkoholfreie Getränke, Bier, Wein und Kaffee. Der Hochzeitsservice „Blumenfee“ bietet Dekoration und vielseitige Floristik. Extras wie Seifenblasenmaschinen, Popcorn-Maschinen, Fotoboxen oder selbstgestaltete Süßigkeiten-Stände können bei CandySaar gemietet werden. Wenn dann alles organisiert ist und jeder adrett gekleidet ist, kommt es mit den Ringen zum Wesentlichen: der Trauung. Und auch hier gilt: von schlicht bis üppig, mit Gravur und (farbigen) Steinen oder ohne – erlaubt ist, was gefällt. Paare haben die Qual die Wahl.