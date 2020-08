Tennis-Saarlandmeisterschaft in Neunkirchen : Nachfolger von Sarah Müller und Milan Welte gesucht

Neunkirchen Vom 10. bis 13. September veranstaltet der Saarländische Tennisbund in diesem Jahr die Saarlandmeisterschaft der aktiven Damen und Herren. Dies ist nun etwas später als in den Vorjahren, bedingt durch die Corona Pandemie, aber natürlich immer noch nicht zu spät.

Ausrichter in diesem Jahr ist erstmals die Tennisabteilung von TuS 1860 Neunkirchen auf der schön gelegenen Tennisanlage am Neunkircher Biedersberg.

Die Titelträger des vergangenen Jahres sind bei den Damen Sarah Müller, TuS 1860 Neunkirchen und Milan Welte. Milan ist in diesem Jahr für den Wiesbadener THC spielberechtigt und kann somit seinen Titel im Saarland nicht verteidigen. Da in diesem Jahr der Turniersport etwas zu kurz gekommen ist, kann man mit einer qualitativ guten und starken Teilnehmerzahl rechnen. Am Biedersberg wird also toller Tennissport geboten, versprechen die Veranstalter.