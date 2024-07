Ende September ist Eröffnung Hier entsteht das saarländische Flippermuseum

Eingeschaltet müssen sie werden. Na klar. Nur so kommt das richtige Flipperfeeling rüber. Und so geben Andreas Fischbach, Oliver Hess und Jürgen Bogner den Geräten Strom. Und schon sirrt und flimmert, bollert es aus der Halle, dazwischen Computerstimmen. Die ein oder andere Kugel muss auch mal schnell rollen. Wir sind in der Schillerstraße in Wiebelskirchen. Dort, wo einst erst der Spielwarengroßhandel, dann der Fastnachtsladen Böffel sein zu Hause hatte. Seit 2023 hat hier die Saarcade ihr Zuhause. Der einzige saarländische Flipperverein. Seitdem wird hier jeden Samstag renoviert, gewerkelt, aufgebaut.