Saarforst will mit Zukunftsbäumen dem Klimawandel entgegenwirken „Wir kämpfen bis zum Schluss, weil uns der Wald so am Herzen liegt“

Auf den ersten Blick scheint alles buchstäblich im grünen Bereich zu sein. Wer dieser Tage mit Hund oder ohne in saarländischen Wäldern unterwegs ist, erfreut sich an sattem Grün und vollem Blattwerk, soweit das Auge reicht. Jetzt, mitten in der Vegetationszeit, hat der häufige Regen der vergangenen Wochen den Bäumen sichtlich gut getan.