Saarlandhalle Saarbrücken Verstorbener Elefant Samba aus Neunkircher Zoo bei „Körperwelten der Tiere“ zu sehen (Fotos)

Alles begann am 15. Februar 2005 im Neunkircher Zoo mit einem traurigen Anlass: Damals starb die Elefantendame dort im Alter von 41 Jahren an einer Herz-Kreislauf-Schwäche. Schweren Herzens ließ Zoodirektor Norbert Fritsch den Dickhäuter in eine Tierentsorgungs-Anstalt in Richernich an der Mosel bringen. Dort wollte er „Samba“ wie gefordert in 50 bis 60 Zentimeter große Stücke zerteilen, die dann zu Seife verarbeitet werden sollten. Aber just in dem Moment, in dem er die Motorsäge anlegen wollte, erhielt er einen Anruf, der nicht nur das weitere Schicksal des Elefanten erheblich beeinflusste, sondern auch die Erfolgs-Geschichte der Ausstellung „Körperwelten der Tiere“ begründete.