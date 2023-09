Saar Art 2023 Letzte Führung durch die Saar-Art-Schau

Neunkirchen · In gut einer Woche endet die Ausstellung „Saar Art – Au rendez-vous des amis“. Wer die Möglichkeit einer öffentlichen Führung in der Städtischen Galerie Neunkirchen, Marienstraße 2, nutzen möchte, hat am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr, die letzte Gelegenheit dazu.

14.09.2023, 11:39 Uhr

Ida Kammerloch, „Aren’t you afraid to swing on russian swings“, 2023 Foto: Ida Kammerloch