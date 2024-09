Neunkirchen Rundgang zu Stolpersteinen in Neunkirchen

Mit in den Bürgersteig vor ihrem letzten Wohnort eingelassenen Gedenktafeln wird an die Menschen erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, verschleppt oder in den Suizid getrieben wurden. An den Stolpersteinen wird in einer kurzen biografischen Skizze das Leben der jeweiligen Personen gewürdigt. Alle Bürger sind eingeladen, so heißt es in der Mitteilung weiter, an dieser Begehung als Zeichen gegen jedwede Form von Antisemitismus, Rassismus und Unterdrückung, für Toleranz und Mitmenschlichkeit teilzunehmen.