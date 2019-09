TuS Wiebelskirchen : Rücken-Yoga bei den Turnern

Am Freitag, 20. September, beginnt die Abteilung Turnen des TuS Wiebelskirchen mit einem neuen Kurs in Rücken-Yoga. Die Übungsstunden finden immer freitags von 9 bis 10 Uhr in der Ohlenbach-Sporthalle statt.

Die Teilnehmer lernen eine Übungssammlung kennen, die ihre Wirbelsäule beweglicher macht, ihre Rückenmuskulatur dehnt und kräftigt und ihnen gleichzeitig mehr Ausgeglichenheit und innere Ruhe schenkt, erklären die Verantwortlichen der Abteilung.