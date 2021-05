Über dem AHKW Neunkirchen : Roter Rauch beunruhigt Anwohner

Neunkirchen Betreiber des Abfallheizkraftwerks: Austritt von Eisenoxid bei Wartungsarbeiten.

. Wenn über einem Abfallheizkraftwerk roter Rauch aufsteigt, kann man schon mal stutzig werden. Familie Lukitsch aus Neunkirchen wunderte sich jedenfalls, als sie am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr für etwa zehn Minuten die roten Rauchschwaden über der Anlage Am Blücherflöz bemerkte. Roman Lukitsch schickte unserer Zeitung ein Handyfoto davon und fragte, ob „alles unbedenklich“ sei.

Auf SZ-Anfrage teilte die Betreiberfirma EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH am Dienstagmorgen mit, dass es am Vormittag des 2. Mai tatsächlich zu einem Austritt von Eisenoxid (Rost) gekommen sei, der als roter Rauch am Kamin der Anlage zu sehen gewesen war.