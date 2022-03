Rote Funken Neunkirchen : Fastnachter zeigen sich solidarisch

Neunkirchen Der Präsident der KG Rote Funken e. V. , Jörg Ruf, hat eine Spende in Höhe von 2000 Euro an Christian Wirth für den Malteser Hilfsdienst überreicht. Damit sollen die Hilfsaktionen der Malteser für die Ukraine unterstützt werden.

Die Übergabe erfolgte im Funkenheim der Roten Funken in Neunkirchen, teilt die KG Rote Funken mit. Die Idee zu dieser Spende kam Jörg Ruf spontan anlässlich des Ordens-Openairs der Roten Funken, das am vierten Tag des Ukraine-Krieges stattfand.

„Wir nehmen Anteil am Schicksal der Menschen in der Ukraine und möchten unsere Solidarität bekunden“, so Jörg Ruf. Am Veranstaltungstag kamen 359,33 Euro zusammen, die Jörg Ruf aus eigener Tasche verdoppelte auf 718,66 Euro.