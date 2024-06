ARD Room Tour zu Besuch in Wellesweiler Altes Bergmannshaus mit Goldschwein

r Ein Blick von außen aufs Haus, gern aus der Vogelperspektive. Dann der Schwenk auf die Haustür samt Klingel oder Glocke, die just in dem Moment ertönt. Die Tür öffnet sich und da stehen sie: die Gastgeber. Lächelnd bitten sie herein. So steht es in der „Bibel“ und genau so wird es auch zu sehen sein. Im August, wenn die „ARD Room Tour“-Folge mit Susanne und Dietmar Gross aus Wellesweiler vermutlich im Fernsehen ausgestrahlt wird – oder später in der Mediathek oder auf You Tube, wo das Format allein schon 178 000 Abonnenten zählt.