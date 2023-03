Erste Rollschuhdisco in Landsweiler-Reden Premiere: Gut abgefeiert auf Rollen

Freitagabend 21 Uhr, das Gelände des Erlebnisorts Reden wirkt wie ausgestorben. Mit einer Ausnahme. Während für die Dinos im Gondwana Park nebenan längst die Nachtruhe begonnen haben dürfte, geht in der großen Werkstatt die Post ab. Der Bär steppt zwar nicht, aber dafür flitzen junge und junggebliebene Rollschuhfahrer und Skater zu Dance Beats um die Stahlträger, auf denen das Dach ruht. Scheinwerfer tauchen die Industriekultur-Kulisse rhythmisch in Rot, Blau und Grün. Eine Premiere im Landkreis Neunkirchen! Eingeladen zur Rollschuhdisco hatte das Jugendbüro des Landkreises Neunkirchen, unterstützt vom Zweckverband Erlebnisort Reden, Skate Network Saar e.V., dem Förderverein Kinder Schiffweiler und der Skateschule CIA (Caros Inline Academy). „Ohne das Juz Schiffweiler wäre das nicht zu realisieren gewesen“, betont Frederick Leister vom Kreisjugendamt. Rund 15 Jugendliche haben sich ehrenamtlich engagiert, beim Auf- und Abbau geholfen, sich so richtig reingehangen. „Da zahlt es sich aus, wenn man jungen Leuten was zutraut, sie mit einbindet und auch mal fordert.“ Prompt wurde das Vertrauen honoriert.