Anwohner müssen sich noch gedulden : Bahnhofstraße bleibt gesperrt

Neunkirchen Wegen Rohrbruch: Arbeiten der KEW voraussichtlich bis Ende nächster Woche.

Eine unangenehme Überraschung erlebten vor einer Woche die Anwohner und Geschäftsleute in der unteren Bahnhofstraße. Plötzlich wurde das Wasser zeitweise abgedreht, und seit Montag ist auch die Zufahrt zur Unteren Bahnhofstraße gesperrt. Auf SZ-Anfrage teilte die Stadt Neunkirchen mit, dass es einen Rohrbruch gegeben habe. Entsprechende Maßnahmen seien umgehend eingeleitet worden. Es sei bis spät in die Nacht gearbeitet worden. Die Leitung konnte wiederhergestellt werden. Derzeit werde mit Hochdruck an der Absicherung gearbeitet, um die Untere Bahnhofstraße wieder freigeben zu können.