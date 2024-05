Konzert in Kohlhof Brasilianische Beatles-Klänge

Kohlhof · In der ehemaligen evangelischen Kirche in Kohlhof, die von Voltmer Immobilien als Eventlocation genutzt wird, steigt am Freitag, 31. Mai, ein besonderes Konzert. Ro Gebhardt und Band spielen Songs der Beatles im Latin-Gewand.

09.05.2024 , 14:37 Uhr

Ro Gebhardt und seine „brasilianischen Beatles“. Foto: Ro gebhardt

Von Sibille Sandmayer