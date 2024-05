Porträt des Steinmetzes Markus Glöckner Zu Besuch beim Naturstein-Doktor in Hangard

Zu rund 80 Prozent arbeitet der Betrieb in Hangard mit Sandsteinen. Sie stammen aus Steinbrüchen aus dem Saarland und der Pfalz, vom Main oder von der Ruhr. Hinzu kommen Natursteine wie zum Beispiel Granit aus Skandinavien, Kalkstein aus Frankreich oder Carrara-Marmor aus Italien. „Jeder Stein, jeder Felsblock ist ein Unikat und hat seine speziellen Eigenschaften“, erklärt der Steinmetz.

Markus Glöckner arbeitet ständig mit Bauherren, Kammern, Architekten und Denkmalämtern zusammen, ist seit 2009 auch Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Dazu Landesinnungsmeister, Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses und Delegierter im Arbeitskreis Denkmalpflege des Bundesinnungsverbandes. „Ein Quantensprung in meiner beruflichen Karriere war die Ausbildung zum staatlich geprüften Restaurator“, sagt er rückblickend. „Da habe ich gelernt, zu verstehen, wie ein Stein reagiert.“ Warum er verwittert oder geschädigt ist, warum er zum Beispiel abgeblättert oder gerissen ist. „Im Prinzip gehe ich vor wie ein Arzt, mit Sehen, Hören und Tasten.“ Er sehe sich den Stein genau an, er klopfe daran, fasse ihn an. „Wenn ich weiß, was dem Stein fehlt, was er für eine Krankheit hat, kommt die Therapie, also mein Restaurierungsplan.“ Sagt der Naturstein-Doktor aus Hangard, lächelt – und hat wieder diesen Glanz in seinen Augen.