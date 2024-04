Neues Restaurant in St. Ingbert geplant Hier kocht er sich für die Sterne warm – im Restaurant Tao liefert Martin Stopp Spektakuläres

In der japanischen Kultur steht der Begriff „Atama“ für Kopf beziehungsweise Geist. „Tao“ wird traditionell als „der Weg“ übersetzt. Mit seinem (zeitlich begrenzten) Restaurant Tao in Elversberg an der Kaiserlinde hat sich der saarländische Spitzenkoch Martin Stopp auf den Weg zu Höherem gemacht, zum Atama. Das entsteht gerade im benachbarten St. Ingbert.