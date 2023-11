Charly, Goofy und Sailor suchen ihren Platz fürs Leben Ausgesetzt, abgegeben, beschlagnahmt – die traurigen Schicksale im Tierheim Niederlinxweiler

Special | Niederlinxweiler · In den Tierheimen im Saarland mangelt es an Platz, aber auch an der Finanzierung. Das Engagement der Tierschützer ist groß. Einblicke in den Alltag auf dem Linxbachhof in Niederlinxweiler

25.11.2023 , 08:00 Uhr

Auch diese zwei Katzenwelpen suchen, wenn sie alt genug sind, ein neues Zuhause. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

Mit großen, verängstigten Augen beobachtet Mietzi Tierpflegerin Nina Kirsch. Anfassen lässt sich die weiße Perserkatze erst einmal nicht. „Sie ist abgegeben worden. Die Besitzerin ist gestorben, die Erben wollten sie nicht“, erzählt Kirsch. Doch so schnell gibt die Tierpflegerin nicht auf. Ganz ruhig hält sie dem Tier ihre Hand hin. Die taube, 18 Jahre alte Katze scheint Vertrauen zu fassen. Sie lässt sich am Hals kraulen. Nina Kirsch lächelt – ein schöner Moment im sonst oft harten Tierheimalltag.