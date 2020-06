Kostenpflichtiger Inhalt: Umfrage im Kreis Neunkirchen : Reiselust kommt nur zaghaft ins Rollen

Reisebüros im Kreis Neunkirchen haben derzeit mehr mit Umbuchungen als Neubuchungen zu tun. Aber für innerdeutsche Ziele, wie etwa die Mecklenburgische Seenplatte, gibt es erste Anfragen, erklären die Touristiker. Foto: Christin Drühl/1000seen.de/Christin Drühl

Neunkirchen Die Reisebüros im Kreis Neunkirchen verzeichnen noch keine große Nachfrage nach Fernreisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Bier

Einige europäische Länder lockern nach und nach ihre Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Ab 15. Juni wird zudem die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für 29 europäische Länder aufgehoben und durch Reisehinweise ersetzt. Sommerurlaub in Griechenland und Österreich, den Niederlanden, Kroatien und anderen europäischen Urlaubsländern könnte also durchaus möglich sein. Wir haben uns in einigen Reisebüros umgehört, ob sich die gelockerten Reisebeschränkungen schon in den Buchungszahlen für den Sommerurlaub niederschlagen. Erkennbar wurde, dass die Reisebüros derzeit mehr mit Umbuchungen und Stornierungen zu tun haben als mit Neubuchungen.

„Die Zahl der Buchungen für den Sommer geht immer noch gegen null“, berichtet Katharina Dörr vom Reisebüro Johann am Oberen Markt in Neunkirchen. „Es läuft sehr schleppend, was Buchungen angeht“, sagt sie weiter, „und deshalb ist es nach wie vor sehr schwierig“. Ganz ohne Betätigung ist die Reisebüromitarbeiterin im Holiday Land am Kriershof deswegen aber nicht. „Manche Leute wollen ihre Reise umbuchen, andere wollen sie lieber stornieren“, erzählt Katharina Dörr. Darin bestehe derzeit ihre Haupttätigkeit.

Nicht viel anders sieht es im Holiday World Reisecenter in der Neunkircher Pasteurstraße aus. „Die Nachfrage für den Sommerurlaub ist sehr dezent“, erzählt die Inhaberin Andrea Boné auf unsere Anfrage hin.

Für den Herbst hingegen stellt sich bei ihr die Nachfrage doch schon etwas positiver dar, „denn die Leute sehen, dass die Infektionszahlen fast überall zurückgehen“. Dennoch herrscht bei ihr bei den Buchungen „nach wie vor große Zurückhaltung“. Auch ihre Hauptaufgabe besteht zurzeit darin, Umbuchungen oder Stornierungen ihrer Kundschaft abzuwickeln. „Viele unserer Kunden wollen ihre für 2020 geplant Urlaubsreise jetzt auf nächstes Jahr umbuchen“, erzählt Andrea Boné, „aber da müssen jetzt bestimmte Dinge noch freigeschaltet werden“, erklärt die Fachfrau.

Etwas besser sieht es offensichtlich im Reisebüro von Ralf Hürter in Schiffweiler aus. „Ich bin von morgens bis abends im Büro und habe volle Kanne zu tun“, erzählt der Inhaber. Zwar hat auch Hürter „viele Umbuchungen zu bearbeiten“, wie er sagt, „aber es gibt für den Sommer auch schon neue Buchungen“, informiert er. Bevorzugte Ziele bei ihm sind Griechenland und die Kanaren. Aber auch innerdeutsche Reiseziele sind in seinem Büro in der Schiffweiler Hauptstraße immer wieder gefragt.