Rehaklinik Münchwies : Geschichten helfen auch beim Gesundwerden

Münchwies Fachveranstaltung: Rehaklinik Münchwies befasst sich mit dem Thema „Therapie als Geschichte – Geschichten als Therapie“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus den Lebensläufen der Patienten, ihren persönlichen Erzählungen von der Erkrankung und dem Gesundwerden, ergeben sich viele wertvolle Hinweise auf das, was in Therapien wirkt. Für die behandelnden Therapeuten sind diese Erzählungen deshalb einzigartige und hilfreiche Ratgeber. Auf der anderen Seite können erzählte Geschichten in der Therapie aber auch dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten sich selbst besser verstehen lernen. Beide Aspekte waren Gegenstand der jährlichen, großen Fachveranstaltung der Rehaklinik Münchwies.

Sprache ist das Werkzeug der Psychotherapie, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik Münchwies. Den Erzählungen der Patienten verstehend und einfühlend zu folgen, mit ihnen in deren innere Welten einzutauchen, das gehört zum Alltag der Behandelnden in einer Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik. Allerdings bleiben diese Geschichten gewöhnlich im geschützten Raum verborgen, heißt es weiter. In den anonymisierten Fallgeschichten könne das Erleben von Leid und die allmähliche Hinwendung zur Gesundung jedoch noch einmal nach verfolgt werden. Dr. Monika Vogelgesang, Chefärztin der Münchwieser Klinik, schilderte eine solch ergreifende Geschichte. In dem langen Behandlungsverlauf einer Patientin, die über Jahre Kontakt zu ihrer Ärztin hielt, wurde auf berührende Art und Weise deutlich, welche tiefen inneren Wunden ein Trauma bei einem Menschen hinterlässt. Die Zuhörenden erfuhren aber auch von den Schritten, die die Patientin wieder allmählich in ein zufriedenes Leben finden ließen. Das Angebot aus den höchst persönlichen Geschichten von Patienten zu lernen, fand am Nachmittag in Arbeitsgruppen seine Fortsetzung. Hier berichteten ehemalige und aktuelle Patienten der Klinik von ihren Lebens- und Krankheitsverläufen und den bestärkenden Erfahrungen aus der Therapie. Erzählt wurde von Glücksspielerschicksalen und von Menschen, die sich in den virtuellen Welten der Computerspiele verloren haben. Eine weitere Patientin berichtete im Gespräch mit ihrer früheren Münchwieser Therapeutin, wie sie den Weg aus einer chronischen Essstörung gefunden hat. Der zweite inhaltliche Schwerpunkt der Tagung befasste sich mit dem gezielten Einsatz von Geschichten, als einem kreativen Mittel zur Unterstützung in der Behandlung.