Kappensitzung der Eulenspiegel in Furpach „König, Kaiser, Narrenschar – beim KVE sind alle da“

Wenn der Karnevalsverein Eulenspiegel zur Regenbogensitzung ruft, dann strahlt Furpach in allen Farben des Regenbogens! Unter dem Motto „König, Kaiser, Narrenschar – beim KVE sind alle da“ verwandelte sich die Hirschbergnarrhalla am Samstagabend in einen Schauplatz schillernder Fröhlichkeit und ausgelassener Narretei.