Kostenpflichtiger Inhalt: Auto-Rowdies : Polizei geht gegen Auto-Poser-Szene vor

Quietschende Reifen und das Geheul hochgetunter Motoren bringen Anwohner des Erlebnisortes Reden auf die Palme. Foto: Getty Images/ istock/Dmitrii Guldin

Schiffweiler Der Erlebnis-Standort Reden hat sich zu einem Treffpunkt für Auto-Tuner entwickelt. Am Wochenende wird erstmals ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt.

Mitunter ist man im Saarland ganz gerne Provinz, etwa in Sachen Auto-Poser-Szene, die bundesweit wegen mörderischer illegaler Rennen einen miserablen Ruf genießt. Nach Beobachtungen der Polizei ist der Trend hierzulande noch nicht so recht gelandet. Doch womöglich ist da gerade was im Anflug, und zwar auf den Erlebnisstandort Reden. Dort beobachten Anwohner seit Monaten Zusammenkünfte von Fans hochgetunter Fahrzeuge mit lauten Auspuffanlagen, angeblich auch illegale Autorennen. Aktenkundig wurde Letzteres freilich noch nicht. Doch quietschende Reifen, Motorengeheul, knallige Musik, das verursachte sehr wohl schon mächtig Ärger, drang bis zur IKS vor.

Die landeseigene Standort-Entwicklungsgesellschaft besitzt dort private Flächen. Laut IKS schaltete man in Februar unter anderem die Landespolizei-Inspektion ein, nahm eine gemeinsame Abwehrstrategie zusammen mit der Gemeinde Schiffweiler in Angriff. Corona unterbrach den Prozess. Doch nun hat das Problem seit Ende Mai an Brisanz zugelegt. Am Donnerstagabend rückte die Polizei gleich dreimal aus, weil Anwohner bis zu 300 Autos auf Parkplätzen und Freiflächen gesichtet haben wollten. Die Zahl kann der Leiter der Polizei-Inspektion Neunkirchen, Thomas Dräger-Pitz, nicht bestätigen. Auch seien keine Anzeigen etwa wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung oder wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis ergangen, sagt der Neunkircher Polizeichef.

Alles nur halb so wild? Trotzdem zeigt er sich höchst sensibilisiert, zumal bereits am 25. Mai nächtens eine ähnlich hohe Frequenz geherrscht habe. Damals freilich richtete sich, wie Dräger-Pitz sagt, das Haupt-Augenmerk der Polizei auf die Einhaltung der Corona-Rechtsverordnung. Seit Freitag lautet der Auftrag anders: „Wir müssen und wollen verhindern, dass Reden zu einem Sehnsuchtsort für die Poser-Szene wird“. Diese Gefahr sieht der Experte, wenn man jetzt nicht konsequent dagegen halte.

Auch bei der IKS hat man auf Alarmstufe umgeschaltet. Man will jetzt schnell die schon im Februar vereinbarten Sicherungs-Maßnahmen umsetzen. Unter anderem soll eine Schrankenanlage am Parkplatz 2 und eine Videoüberwachung installiert werden, außerdem die verkehrsverlangsamende Doppelaufpflasterung der Bildstocker Straße.

Aber mehr noch. Wie der technische Leiter Roman Grethel der SZ mitteilt, wurde am Freitag ein privater Sicherheitsdienst beauftragt, rund 20 Männer sollten bereits abends und dann auch über das gesamte Wochenende im Einsatz sein. Auch will die IKS alle Zufahrten zu den Parkarealen durch Absperrgitter verschließen. Wer die wegnimmt, begeht Hausfriedensbruch, darauf weist Dräger-Pitz hin. Er kündigt verstärkte Polizei-Präsenz und mehr Kontrollfahrten an. Dies nicht nur jetzt, sondern langfristig.