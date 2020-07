In einem angemieteten Lokal : Rechtsrock-Konzert in Neunkirchen von Behörden untersagt

Neunkirchen In Neunkirchen hat die Polizei am Samstagabend ein Rechtsrock-Konzert unterbunden. Etwa 50 Rechtsextreme waren nach Behördenangaben in einem angemieteten Lokal zusammengekommen.

Darunter sollen sich auch frühere Mitglieder der Neonazi-Vereinigung „Combat 18“ befunden haben, die Anfang dieses Jahres verboten worden war. Das hat das Landespolizeipräsidium am Sonntagmorgen mitgeteilt.