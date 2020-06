Gescheiterte Pfarreienreform im Bistum Trier : Guter Rat aus Neunkirchen für den Bischof

Fusionsprozess im Dekanat Neunkirchen: Zum 1. Januar 2012 St. Marien Neunkirchen (unser Bild zeigt die Marienkirche), Heilige Dreifaltigkeit Neunkirchen, St. Ludwig-Herz Jesu Spiesen-Elversberg. Zum 1. September 2007 bereits St. Josef-St. Johannes Neunkirchen. Einzige Pfarreiengemeinschaft ist die PG Schiffweiler (St. Laurentius Heiligenwald, Herz Jesu Landsweiler, St. Martin Schiffweiler, St. Barbara Stennweiler). Foto: Michael Beer

Neunkirchen/Schiffweiler/Spiesen-Elversberg Reaktionen aus dem Dekanat auf den Stopp der Pfarreienreform im Bistum Trier. Hier weiß man, wie Pfarreienfusion gelingen kann.

Der Stopp der Pfarreienreform im Bistum Trier nach Prüfung in Rom (die SZ berichtete) hält hier niemanden auf. Vielmehr scheint neue Motivation zu erwachen, die Dinge im zweiten Anlauf nicht nur kirchenrechtlich richtig, sondern in der Praxis besser zu machen. Und dabei den Bischof und sein enges Umfeld wach und wirksam zu begleiten. Diesen Eindruck konnte der Beobachter am Montag bei der Dekanatskonferenz Neunkirchen gewinnen. Dechant Olaf Harig hatte „kurzfristig“ nach St. Ludwig Spiesen eingeladen. Zu besprechen waren die Analyse und Konsequenzen zum Urteil aus Rom.

Hintergrund: Die Reformpläne gründen auf den Ergebnissen der Diözesansynode. Das Projekt wurde nach Klagen in Rom im November 2019 auf Eis gelegt. Geplant waren 35 Großpfarreien im Bistum. Aktuell gibt es noch 887 Pfarreien. Rom störte sich an der Leitungsstruktur und Leitungsrolle des Pfarrers, an der Konzeption der pfarrlichen Gremien, an der Größe der künftigen Pfarreien und am Zeitplan.

Info Vor 15 Jahren startete der Strukturplan 2020 Aktuell decken die Dekanate Illingen und Neunkirchen den Landkreis ab. Dekanat Illingen: Pfarreiengemeinschaft (PG) Eppelborn-Dirmingen, PG Uchtelfangen, PG Illingen, PG Merchweiler, PG Ottweiler. Dekanat Neunkirchen: St. Marien Neunkirchen, St Josef-St. Johannes Neunkirchen, Hl. Dreifaltigkeit Neunkirchen, St. Ludwig-Herz Jesu Spiesen-Elversberg, PG Schiffweiler. Bei den „Pfarreien der Zukunft“ war das der Plan für unsere Region: Der Landkreis geht in zwei Großpfarreien auf: PdZ Neunkirchen (Neunkirchen, Ottweiler, Schiffweiler, Spiesen-Elversberg, Teile Illingen) mit rund 58 000 Katholiken und PdZ Lebach (Eppelborn, Teile Illingen) mit rund 42 000 Katholiken. Weniger Gläubige, weniger Pfarrer, weniger Geld – Reformzwang ist nicht neu im Bistum Trier. So ordnete der „Strukturplan 2020“ (Startschuss fiel 2005) die Pfarreien-Landschaft neu. Für das Dekanat Neunkirchen hieß das: Aus vormals 15 Pfarreien werden fünf seelsorgerische Einheiten. Gleiches galt für das Dekanat Illingen.

„Man will es jetzt rechtlich wasserdicht machen“, berichtete Harig von den Sitzungen der Räte und Leitungsgremien in Trier vergangene Woche. Die Synode mit ihren Inhalten sei nicht gescheitert. Es gebe auch noch keine Entscheidungen, es gebe „Optionen“. So könnten jetzt 172 Pfarreien entstehen – heutige Pfarrgemeinschaften fusionieren –, die von einem Pfarrer geleitet werden. Dazu 35 mit deutlichen Aufgaben und Kompetenzen ausgestattete Seelsorgeräume, die räumlich den geplanten Pfarreien der Zukunft entsprechen. Sie werden von einem leitenden Priester in Zusammenarbeit mit einem Leitungsteam geleitet. Harig: „Das ist Diskussionsgrundlage.“

„Wurde das schon beraten oder war das nur Info?“, kam die durchaus hintergründige Frage aus der Runde. „Wer hat das erarbeitet?“,„Das kommt jetzt doch sehr stark von oben: Wir haben einen Plan B gehabt, den holen wir jetzt aus der Tasche.“ Wurde da ein Vorschlag aus dem Hut gezaubert, der nach dem selben Modus entstanden ist, von den selben Menschen vorgelegt, „die uns in gewisser Weise auch in diese Situation gebracht haben?“ Der Kreis, der jetzt dran arbeite, müsse erweitert, auf breitere Füße gestellt werden. Oder auch: Gehe es im Kern nicht auch um Macht der Priester?

Die neue Planung soll nach der Sommerpause mit Rom abgestimmt werden, erste Umsetzungsschritte sollen in 2021/2022 folgen. Harig: „Da sind wir jetzt gefordert, in dieser Phase auch qualifizierte Rückmeldung zu Fragen wie Pfarreienfusion und Zeitplan zu geben. Um die Beratungen qualitativ zu forcieren und nicht zu sagen: Bischof und Generalvikar, nun macht ihr mal, wir müssen jetzt doch eh alles holen, was kommt.“

Zuspruch in der Dekanatskonferenz findet die Idee mit den 172 Pfarreien, die dann noch mal in einem Rahmen zusammengefasst würden, wie immer der dann heiße. Die PdZs seien 35 Konstrukte: „Dann lassen wir es doch bei unseren 32 Dekanaten und versuchen daraus einen pastoralen Raum zu machen.“ Die Seelsorgeräume sollten in ihrem Zuschnitt jedenfalls nochmal überprüft werden. Für die Zeitschiene gab es eine „Bitte an die Bistumsleitung: Sie haben einmal etwas im Galopp durchziehen wollen, was zu vielen Widerständen geführt hat. Man sollte das nicht übereilen.“ Unbedingt sollten aber nochmal die Basis, die Räte einbezogen werden, herrscht Einigkeit: Was wollt ihr?

Die Dekanatskonferenz sieht auch Chancen: „Wir können die gewinnen, die Angst hatten, in der Pfarrei der Zukunft verloren zu gehen.“ Bewegen im kleineren Raum, also aus einer Pfarreiengemeinschaft zu einer Pfarrei zu werden, da sei die Angst weniger groß. Jeder wisse, dass er sich bewegen müsse. Und die Bewegung sei jetzt nicht mehr so groß. Das könne gut gehen. Der Dechant nannte den Zwischenschritt auf 172 statt radikal auf 35 Pfarreien eine „goldene Brücke“: „So lassen sich die Menschen nochmal aktivieren, Das muss man nutzen.“

Neunkirchen wolle dem Bischof sagen: Das sind Punkte, auf die gilt es jetzt Acht zu geben, wenn das Ganze nicht scheitern soll, fasste Harig die Montag-Veranstaltung zusammen. Den „guten Rat“ aus Neunkirchen für Bischof Ackermann bekommen Generalvikar von Plettendorf und Synoden-Umsetzer Heckmann schriftlich: Weiter arbeiten mit diesen 172 Pfarreien und Seelsorgeräumen. Fusionen ohne Zwang. Beratungsschleife vor Ort. Nähe zu den Menschen als großes Ziel der Synode nicht aus den Augen verlieren. Und: Neunkirchen kann seine „Expertise PG Schiffweiler“ weitergeben.

Im Dekanat Neunkirchen gibt es lediglich noch eine Pfarreiengemeinschaft - PG Schiffweiler, vier Fusionen sind in den vergangenen Jahren bereits über die Bühne gegangen. Und das mit vorausschauendem Engagement in guter Weise. Und Schiffweiler ist ebenfalls auf einem guten Weg, wie Vertreter der Pfarreiengemeinschaft am Montag verdeutlichten. Joachim Schneider, seit vier Jahren alleiniger Pfarrer: „Vor vier Jahren hätte ich selber eine Fusion für sehr schwierig gehalten. Wir haben uns Instrumentarien geschaffen. Da hat sich eine unheimlich gute Mitarbeit ergeben. Das hat sich entwickelt. Wir könnten jetzt langsam auf eine Fusion hinarbeiten. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn diese Fusion verordnet wird.“

Der Neunkircher Dechant Olaf Harig. Foto: Dominik Holl