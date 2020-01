Zeugen gesucht : Raubüberfall auf Wettbüro in Neunkirchen

(Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Neunkirchen Zwei Unbekannte haben am Samstag kurz nach 21 Uhr ein Wettbüro in der Neunkircher Bliesstraße überfallen. Sie bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Der Angestellte gab ihnen, was sie wollten.

Die Täter flüchteten in Richtung Wellesweiler. Beide Männer sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Ein Täter trug eine schwarze Ski-Maske, der zweite einen Pullover mit Kapuze.