Lesung : 100 Jahre Neunkirchen – und kein Ende

Neunkirchen Raimund Eich präsentiert am Donnerstag, 29. September, Bücher zur Neunkircher Stadtgeschichte in der Stadtbibliothek.

Der Neunkircher Autor Raimund Eich präsentiert am Donnerstag, 29. September, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek im KULT. Neunkirchen, Marienstraße 2a, seine zwei neuen Bücher. Der Eintritt ist kostenlos. Für Eich war das 100-jährige Jubiläum seiner Heimatstadt Anlass und Inspiration zu den zwei neuen Publikationen. In „100 Jahre und kein Ende“ bettet Raimund Eich die 100-jährige Stadtgeschichte Neunkirchens in 100 Jahre Weltgeschichte ein. In zehn Geschichten greift er besondere Ereignisse des jeweiligen Jahrzehnts diesseits und jenseits der Stadtgrenzen auf und lässt sie so fin Wort und Bild Revue passieren.