Radrennen Trofeo in Furpach Volksfest-Stimmung bei der Trofeo-Ankunft

Es herrschte am Donnerstagabend auf dem Arno-Spengler-Platz in Furpach fast schon so etwas wie Volksfeststimmung. Zum zweiten mal nach 2022 war die neu gestaltete Furpacher Ortsmitte Etappenziel der Saarland-Trofeo, einem der weltweit wichtigsten Radrennen für Nachwuchsfahrer, und sehr viele Radsportfans wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Furpach war aber nicht nur Endstation der ersten Etappe über 109 Kilometer nach dem Start am Nachmittag in Friedrichsthal, sondern auch Durchgangspunkt eines Rundkurses von Neunkirchen über Wellesweiler und Ludwigsthal, den die Teilnehmer sechsmal zu durchfahren hatten.