Bliesterrassen : Zum Start gibt es einen Freikaffee

Rabia Irmak übernimmt das gastronomische Angebot auf der nördlichen Seite der Bliesterassen. Am Mittwoch soll es losgehen. Foto: Thomas Seeber

Neunkirchen Rabia Irmak eröffnet kommenden Mittwoch gastronomisches Angebot auf den Neunkircher Bliesterrassen.

Von Michael Beer

Die Sonne knallt über den Bliesterrassen schon mal ordentlich vom Himmel an diesem Freitagmorgen. Wenn es nach Rabia Irmak geht, kann das die nächsten vier Monate einfach so weitergehen. Die 30-Jährige eröffnet am Mittwoch auf der Nordseite der Blies ein Café. Das läuft bei Bilderbuch-Wetter sicher am besten. Vergangenen September hatte sie dort bereits drei Wochen lang den kleinen Kubus der Stadt bewirtschaftet. Das lief sehr gut, erzählt sie. Und deshalb hat sie jetzt einen Pachtvertrag mit der Stadt geschlossen über mehrere Jahre und neben der kleinen Bude noch einen großen Container aufstellen lassen. In dem städtischen Häuschen verkauft sie Rigatoni-Gerichte, der Container wird alles für den Café-Betrieb beinhalten. Dort gibt es neben Kaffee künftig Waffeln, Snacks, Wasserpfeifen ab dem Nachmittag und Cocktails mit und ohne Alkohol. Wenn das Wetter denn mitspielt, sieben Tage die Woche von morgens 9 Uhr bis 23 Uhr. Bei Regen bleibt geschlossen, einem frischen Tag mit kaltem Wind lasse sich auch mit warmen Decken begegnen.

Mit den Bliesterrassen arbeitet die Stadt Neunkirchen mitten in der City an einem ganz neuen Auftritt. Ein Platz zum Verweilen soll das Areal sein, der die Blies für die Menschen wieder erlebbar macht, so der Gedanke der Stadtväter. Die größte Stadtentwicklungsmaßnahme der vergangenen Jahre, die ihren Teil zu einem neuen Image weg von Kohle und Stahl beitragen will. Die Nordseite ist schon eine ganze Weile fertig. Auf der Südseite des Flusses geht es derzeit in die letzte Phase. Über drei Millionen Euro werden dort verbaut. 90 Prozent davon stammt aus Fördertöpfen. Die Stadt selbst bringt nach den Planungen gut 300 000 Euro ein. Die Nordseite ihrerseits hat inklusive Förderkulisse rund 2,3 Millionen Euro gekostet. Während auf der Baustelle Bagger noch Erde abtragen und ein Arbeiter mit der Rüttelplatte auf einem der künftigen Zwischenebenen unterwegs ist, erzählt Irmak von ihrem Projekt am Nordufer.

Für den Container hat sie eine fünfstellige Summe investiert. Das unternehmerische Risiko scheut sie nicht. „Man muss was wagen“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Die junge Neunkircherin mit kurdischen Wurzeln studiert BWL an der Hochschule in Zweibrücken. Die Bachelor-Arbeit soll Ende des Jahres fertig sein. Danach geht es eventuell mit dem Master-Studiengang weiter. Das Café an der Blies dürfte mittelfristig zum Nebenjob werden, auch wenn es jetzt viel Zeit und Engagement bedeutet. Rabia Irmak: „Das hier ist ein Saisonbetrieb für die warmen Monate. Mein Herz hängt schon daran, ich mag das sehr gerne. Aber leben kann ich davon wohl nicht.“ Sie will selbst viel Zeit im Café sein, die Kunden kennenlernen und eine Beziehung zu dem Ganzen aufbauen, werde aber auch wegen der langen Öffnungszeiten Personal einstellen.

Die nördlichen Bliesterrassen sind seit Sommer 2016 fertig. Sie wurden am Anfang eher zögerlich angenommen. Das hat sich nach Irmaks Beobachtung mittlerweile deutlich geändert: „Ich sehe hier schon viele Menschen, besonders junge Leute.“ Alle schwärmten von den Saarbrücker Saarterrassen, aber das hier mitten in Neunkirchen fände sie fast noch schöner. Deshalb hat sie sich auch dafür erwärmen können, die Gastronomie an diesem neuen Stück Neunkirchen zu übernehmen.