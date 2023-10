Ausstellung im Arthouse Neunkirchen Farbexplosionen, tanzende Linien und nackte Frauen (mit Bildergalerie)

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, wusste schon der Komiker und Autor Karl Valentin. Ein Lied davon singen können auch vier Künstler, die ab kommenden Freitag, 13. Oktober, in die Kunstgalerie Arthouse zur Ausstellung „quarte Neunkirchen“ mit Künstlern aus Zweibrücken und Neunkirchen in Neunkirchen einladen. Seit drei Wochen sind sie in den Ausstellungsräumen damit beschäftigt, ihre Kunstobjekte „ins rechte Licht“ zu rücken.