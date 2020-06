Schulprojekt in Neunkirchen : Sie integriert Mädchen über den Sport

An der Neunkircher Bachschule in der Kleiststraße genießt Sport einen hohen Stellenwert. Foto: Stefan Holzhauser

NEUNKIRCHEN Katrin Rau aus Wellesweiler ist Lehrerin an der Neunkircher Bachschule und leitet das Projekt „Golden Goal“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Die 42-jährige Katrin Rau wohnt in Wellesweiler und ist an der Bachschule in Neunkirchen im dritten Jahr stellvertretende Leiterin. „Ich bin Grundschullehrerin, habe Sport studiert und mache jetzt im elften Jahr das Projekt Golden Goal“, erklärt Rau. Sport hätte bereits von frühester Kindheit an ihr Leben bestimmt. „Die Anfänge waren Turnen und Schwimmen. Ich hätte auch gerne Fußball gespielt, aber von meinem Verein aus wurden in dieser Sportart leider keine Mädels akzeptiert. Den Vereinsnamen möchte ich nicht nennen“, sagt Rau. „Dies hat dazu geführt, dass ich sehr vielseitig war und etliche Sportarten ausprobiert habe. Es gab später Leichtathletik, Tischtennis und Tanzen in Lateinformationen. Hinterm Haus hatte ich aber immer mit meinem Bruder und seinen Freunden gekickt. Und im Studium kam auch wieder der Kontakt zum Fußball dazu.“ Sie hätte aber nie im Verein Fußball gespielt. Dennoch spiele diese Sportart eine ganz große Rolle. „Als ich dann mit dem Schuldienst in Göttelborn anfing, gab es direkt Verbindungen zum örtlichen Fußballverein. Und so kam es, dass ich dann beim Saarländischen Fußball-Verband angefangen habe“, blickt die 42-Jährige zurück.

Alles begann 2006 mit einer Funktion im Schulfußballausschuss. „Zu dieser Zeit hatte der DFB eine Aktion gemacht und jeder Schule ein Basispaket mit Trainingsutensilien und Bällen vermittelt. Damals hing ich mich etwas rein - wir hatten ja mit unserer Grundschule Fischbach und Göttelborn zwei Standorte, für die ich beide etwas haben wollte“, erinnert sich die stellvertretende Schulleiterin. So sei der SFV auf sie aufmerksam geworden. Aus Schulfußball wurde mehr - es entstanden Möglichkeiten, Fortbildungen für die Lehrer anzubieten.

Und dann kam ein Anruf über ein geplantes Projekt für Mädchen, vor allem mit Migrationshintergrund, im Bereich Fußball. Rau wurde angesprochen, ob sie sich vorstellen könne, dieses Projekt zu leiten. Nach einer kurzen Bedenkzeit von gerade einmal einigen Stunden sagte die Lehrerin zu. Startbeginn für Golden Goal war August 2009. Das Bildungsministerium legte ihr zu Beginn zehn Schulen in sozialen Brennpunkten ans Herz. Im ersten Jahr wurden die Arbeitsgemeinschaften ins Leben gerufen. Und im nächsten Jahr folgte dann auch bereits das erste, kleinere Sommerturnier. Alles wuchs ständig und es kamen auch noch Winterturniere hinzu. Bei diesen Veranstaltungen sind oft bis zu 140 Mädchen am Start.

In der Zwischenzeit treten sogar die Schulen an die Organisatoren heran, da sich dieses Projekt vollauf bewährt habe. „Ganz toll ist, dass sowohl im Sommer als auch im Winter zu den Turnieren immer mehr Eltern mitkommen. Es wird ja gerade in Familien mit Migrationshintergrund noch der Gedanke vertreten, dass Mädchen nicht unbedingt Sport treiben müssen. Und Fußball hilft auch bei eventuellen Sprachbarrieren, alles noch schneller zu erlernen“, betont Rau. Letztlich sei es wichtig, die Kinder überhaupt für Sport zu begeistern, „auch wenn es dann nicht der Fußball sein sollte“.

Katrin Rau auf dem Multifunktions-Sportfeld der Bachschule. Foto: Stefan Holzhauser