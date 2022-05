Anton-Hansen-Schule Ottweiler : Feelklang zeigte sich vielseitig

Ottweiler Mitreißende Abschluss-Revue des Projektes „feelKlang“ an der Anton-Hansen-Gemeinschaftsschule Ottweiler.

Was für ein kollektiver Gänsehaut-Moment: Linda Krause greift zum Mikro und performt Rhiannas herzzerreißende Ballade „Stay“ so, dass man für Momente meint, live bei einem dieser TV-Talentwettbewerbe dabei zu sein. Mal verletzlich zart, mal kraftvoll, meistert die Zehntklässlerin souverän den stimmlichen Ritt durch mehrere Oktaven. Da hat Coach Janine Schmal ganze Arbeit geleistet.

Vor „feelKlang“ war Linda ein völlig unbeschriebenes (Noten)Blatt, wenn man so will – ohne irgendeine musikalische Aus- oder Stimmbildung. Die Abschluss-Präsentation am Mittwoch stellte für sie wie für viele ihrer Mitschüler den allerersten Auftritt ihres Lebens vor Publikum dar. Den sie, genau wie alle anderen Nachwuchstalente, toll meisterte, Lampenfieber hin oder her. Eröffnet wurde der Bunte Abend mit einem starken Auftritt der von Gitarristen Dirk Engler betreuten Schulband, die eigene Songs rockte und sang, darunter „Du bist mein Freund“.