„Fine Dining“ in moderner, poppiger Atmosphäre Was Spitzenkoch Martin Stopp in seinem Pop-Up-Restaurant in Spiesen-Elversberg plant

Spiesen-Elversberg · Spitzenkoch Martin Stopp will 2024 in St. Ingbert ein neues Restaurant aufbauen. Doch bis dahin ruht er nicht. Schon in Kürze eröffnet er ein Pop-up-Restaurant in Spiesen-Elversberg, in dem er seinem Publikum „Fine Dining“ näherbringen will.

20.10.2023, 17:23 Uhr

Martin Stopp eröffnet in Spiesen-Elversberg am 4. November das Pop-up-Restaurant Tao. Foto: Jennifer Weyland

Von Ilka Desgranges

Greift Martin Stopp wieder nach den Sternen? Ende 2022 hat er das „Louis“ in Saarlouis, in dem er zwei Sterne erkochte, verlassen, um in St. Ingbert Neues aufzubauen. Jetzt macht er einen Zwischenstopp in Spiesen-Elversberg. Am 4. November eröffnet dort das Tao. Hier war zuvor Leo‘s Grill und Bar – in der Lindenstraße gegenüber dem Fußballstadion.