Polizeimeldungen Neunkirchen : Polizei: Bewaffneter Überfall, Unfall, Einbruch, Wohnungsbrand

Foto: dpa/Carsten Rehder

Kreis Neunkirchen Am Freitagnachmittag hat ein Mann gegen 17.40 Uhr ein Ladengeschäft in der Hauptstraße in Merchweiler betreten. Wie die Polizei mitteilt, forderte der Mann unter Vorhalt einer Pistole von der Verkäuferin Bargeld, das diese dann auch aushändigte.

Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Straße „Auf der Kupp“. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 20-jährigen Mann, 1,75 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit dunkler Jacke und schwarzer Skimütze.

Am frühen Samstagabend ist es gegen 17.15 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B41 zwischen Wiebelskirchen und Neunkirchen gekommen. Ein 63-jähriger fuhr mit seinem Wagen aus St. Wendel die B41 aus Richtung Ottweiler kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er kurz vor der Einmündung zur Firma Saarstahl Tor 2 die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Wagen eines 78-Jährigen aus Baumholder. Dessen Wagen wurde etwa 15 Meter durch die Luft geschleudert und landete auf dem Dach. Der Wagen des Unfallverursachers wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen. Die B41 war für 1,5 Stunden voll gesperrt.

Am Samstagnachmittag ist es in der Illinger Straße in Wustweiler zu einem Wohnungseinbruch gekommen Demnach begaben sich die bislang unbekannten Täter an die Rückseite des freistehenden Zweifamilienanwesens. Dort wurde die Fensterscheibe eingeschlagen und die Terrassentür von innen geöffnet. So erlangten die Täter Zugang zu Erd- und Kellergeschoss. Das Diebesgut beläuft sich auf diversen Schmuck und Bargeld.

Am Samstagabend wurde eine Anwohnerin in der Hauptstraße in Ludwigsthal auf eine starke Rauchentwicklung im Nachbaranwesen (Doppelhaushälfte) aufmerksam und verständigte den Notruf. Die Anwohner der betroffenen Doppelhaushälfte konnten rechtszeitig das Anwesen verlassen. Den Brandherd machte die Feuerwehr im Schlafzimmer des Erdgeschosses aus. Dort sei ein Anwohner nach eigenen Angaben mit einer Zigarette im Bett eingeschlafen und erst nach Brandausbruch wieder aufgewacht. In der Wohnung des Beschuldigten wurden mehrere Kurz- und Langwaffen aufgefunden und sichergestellt. Die Hauptstraße war für die Dauer von drei Stunden voll gesperrt. Gegen den 64-jährigen Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.