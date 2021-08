Polizei sucht nach Zeugen : Zwei Autos in Neunkirchen demoliert

Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen Wie die Polizeiinspektion am Freitagmorgen mitteilte, sind in Neunkirchen in den vergangenen Tagen zwei Pkw beschädigt worden. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen traf es einen silbernen Audi A 4, der im Einmündungsbereich Johannesstraße/Philippstraße parkte.

Ein anderes Fahrzeug soll den Audi dort touchiert haben. Es entstand ein beträchtlicher Blechschaden am vorderen linken Kotflügel. Die Polizei geht von Fahrerflucht aus.

In der Nacht zu Donnerstag sollen ebenfalls unbekannte Täter die Tankabdeckung eines Ford Focus abgerissen haben. Das Auto stand in der Brunnenstraße. Bei der Aktion wurde auch die Seitenwand des Fahrzeuges beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.