Krankenhaus Neunkirchen : Polizei trifft auf Randalierer mit 4,7 Promille

ARCHIV - 06.08.2015, Schleswig-Holstein, Flensburg: ILLUSTRATION - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Strasse. Die nordrhein-westfälische Polizei ist bei Blaulichtfahrten schneller am Einsatzort als früher. Das zeigten die Messungen der Einsatzzeiten, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Mittwoch. Bei einem Verkehrsunfall mit Verletzten seien es im vergangenen September 8 Minuten und 53 Sekunden gewesen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Neunkirchen Mann muss mit Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei Neunkirchen in die Notaufnahme des Neunkircher Krankenhaus gerufen. Dort gab es Probleme bei der Behandlung eines 30 Jahre alten Patienten, da dieser notwendige Untersuchungen verweigerte. Die Beamten beruhigten den Mann nach ihrem Eintreffen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest brachte allerdings das erstaunliche Ergebnis von 4,7 Promille. Dies hatte eine Verlegung des Patienten auf die Intensivstation zur Folge. Auf dem Weg dorthin bedankte sich der betrunkene Mann bei den Polizisten, indem er ihnen mehrfach den Mittelfinger zeigte und die Beamten als „Missgeburten“ beleidigte. Der stark betrunkene Mann muss neben einem schweren Kater nun auch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen, so die Polizeiinspektion Neunkirchen.