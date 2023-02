Polizei Neunkirchen : Verfolgungsjagd endet an Mauerir_note colorindex=42 text= Raser in der Neunkircher Innenstadt: Polizei sucht Zeugen>

Verfolgungsjagd endet an Mauerir_note colorindex=42 text= Raser in der Neunkircher Innenstadt: Polizei sucht Zeugen>

Neunkirchen Am Samstag, 4. Februar, sollte gegen 23.45 Uhr ein Mercedes in der Innenstadt von Neunkirchen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie die Polizei berichtet. Der 50-jährige Fahrzeugführer aus Bexbach flüchtete daraufhin mit teils überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt.

Auf dem rund acht Kilometer langen Fluchtweg gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer, indem er auf der Gegenfahrbahn fuhr. Die Verfolgungsfahrt endete nach rund sechs Minuten mit einem Achsbruch in einer Begrenzungsmauer in der Spieser Straße in Neunkirchen.