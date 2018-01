Polizei sucht einen Unfall-Beteiligten

Die Polizei sucht einen Autofahrer. Am Sonntag gegen 18.50 Uhr kam es in der Kuchenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Audi A 3 kam leicht nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto am Außenspiegel, so die Polizei. Beide Fahrer fuhren weiter. Den Verursacher hatte die Polizei bald ausfindig gemacht. Vom anderen Auto und seinem Fahrer fehlt bislang jede Spur. Vermutlich handelt es sich um einen BMW. Der Geschädigte soll sich melden unter Tel. (0 68 24) 20 30.