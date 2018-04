Polizei schnappt zwei Syrer nach einer Reihe von Delikten

Die Neunkircher Polizei hatte über einen längeren Zeitraum ein Auge auf sie, schließlich hat sie Haftbefehle gegen zwei junge Syrer vollstreckt. Die beiden Männer im Alter von 29 und 27 Jahren waren den Beamten über Wochen hinweg fast täglich wegen verschiedener Delikte aufgefallen. Vergangenen Dienstag haben Polizisten sie dann festgenommen, wie die Inspektion eine Woche später an diesem Dienstag erläutert. Es handelte sich dabei um Diebstahl, Körperverletzung und Drogendelikten, die mit den beiden Männern in Verbindung gebracht wurden. Sie waren dabei vorwiegend in der Neunkircher Innenstadt aktiv.

Nach Wochen akribischer Ermittlungen und Zusammenführung von Sachverhalten, die den beiden Männern zugeordnet werden konnten, erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehle für beide Männer, so die Neunkircher Inspektion.