Festnahme auf Kaufland-Parkplatz : Polizei schießt in Hermeskeil auf Drogenkurier-Auto — Spur führt auch nach Neunkirchen

Polizei schießt in Hermeskeil auf Drogenkurier-Auto — Spur führt auch nach Neunkirchen

Hermeskeil/Neunkirchen Die mutmaßlichen Dealer wollten flüchten, da schoss die Polizei in einen der Reifen. Den Fahrer des Fluchtautos überwältigten die Einsatzkräfte mit einem Elektroschocker. Die Spur der Ermittler führt auch in den Kreis Neunkirchen, wo zwei Häuser durchsucht wurden.

Szenen wie aus einem Krimi-Film spielten sich am frühen Donnerstagabend in Hermeskeil ab: Auf dem Parkplatz des Supermarkts Kaufland stellte die Polizei gegen 17.30 Uhr mehrere Drogendealer. Ein 26-Jähriger wurde sofort festgenommen. Drei weitere Männer setzten sich allerdings zur Wehr, wollten mit einem Auto flüchten und rammten dabei zwei Zivilautos der Polizei.

Die Einsatzkräfte stoppten den Wagen mit einem Schuss in einen Reifen. Um den 19-jährigen Fahrer des Autos zu überwältigen, setzte die Polizei eine Elektroschockpistole, einen so genannten Taser ein. Der junge Mann wurde dabei laut Polizeibericht leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.