Polizei Neunkirchen Zeugen gesucht: Fußgänger verursacht Unfall an Ampel

Wellesweiler · Ein Fußgänger überquerte am Freitag, 6. Oktober, gegen 20.25 Uhr, die Homburger Straße, im Einmündungsbereich zur Rombachstraße, in Wellesweiler an einer Ampel bei Rot. Hierdurch musste eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Friedrichsthal stark abbremsen, um nicht mit dem Fußgänger zu kollidieren.

08.10.2023, 14:14 Uhr

Eine 27-jährige Fahrerin aus Friedrichsthal erkannte das Bremsmanöver des Pkw vor ihr zu spät und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei leichter Sachschaden. Der Fußgänger entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.