Polizei Neunkirchen Betrunkener fährt in Hecke

Ottweiler · Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Ottweiler befuhr am Freitag, 6. Oktober, gegen 20.45 Uhr, mit seinem Toyota, den Hangarder Weg in Ottweiler. Unmittelbar nach der Einmündung Hangarder Weg / Saarbrücker Straße verlor er laut Polizei wohl aufgrund alkoholischer und drogenbedingter Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach rechts in die Hecke.

08.10.2023, 14:12 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder