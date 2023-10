Polizei Neunkirchen

Neunkirchen · Ein 25-jährige Fahrer aus Spiesen-Elversberg befuhr mit seinem Pkw, Marke Opel, die Boxbergstraße in Neunkirchen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, so die Polizei.

08.10.2023, 14:06 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder