Polizei Neunkirchen : Betrunken und mit Tempo 40 auf der A8 bei Neunkirchen unterwegs

Neunkirchen Am frühen Samstagabend fiel auf der A 8 in Höhe Neunkirchen, Fahrtrichtung Zweibrücken, ein alkoholisierter 57-jähriger Mann auf, er fuhr einen grünen Landrover Freelander mit belgischem Kennzeichen, teilt die Polizei mit.

Er fuhr zeitweise nur Tempo 40 und benutzte sämtliche Fahrstreifen. Mehrere Fahrer konnten nur durch Brems- und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Nach mehreren Hinweisen fand die Polizei den Mann an einer Tankstelle in der Fernstraße. Er war sichtlich alkoholisiert. Der Mann sprach weder Deutsch noch Englisch; wie sich später herausstellte, wollte er einen in Neunkirchen lebenden Bekannten besuchen.Nach erfolgter Blutprobenentnahme auf der PI Neunkirchen wurde der Mann in die Obhut seines Bekannten übergeben. Er hat nun mit einem Fahrverbot in Deutschland sowie Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen.