Polizei Neunkirchen : Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Foto: dpa/Carsten Rehder

Neunkirchen Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Neunkircher Innenstadt wurde bei vier männlichen Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 33 und 42 Jahren größere Mengen an Betäubungsmittel gefunden, so die Polizeiinspektion Neunkirchen.