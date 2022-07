Polizei Neunkirchen : Raser bringt andere Autos in Bedrängnis

Wellesweiler Am Samstag gegen 12.25 Uhr kam es in der Verlängerung der Bergstraße in Wellesweiler in Richtung Bexbach zu mehreren gefährlichen Situationen, wie die Polizei Neunkirchen mitteilt. Ein grauer Audi überholte am Ortsausgang Wellesweiler mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge in einem sehr engen Seitenabstand, sodass diese nach rechts ausweichen mussten.

An einer nachfolgenden, teils unübersichtlichen Kreuzung musste ein bereits eingebogener Pkw ebenfalls nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern, da zu diesem Zeitpunkt Gegenverkehr kam. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht.