Polizei Neunkirchen : Brennendes Auto in Sinnerthal

Foto: dpa/Carsten Rehder

Neunkirchen Am Samstag, 11. Juni, ging gegen 00.55 Uhr eine Mitteilung über einen brennenden Pkw im Sinnerthaler Weg in Sinnerthal ein, teilt die Polizei Neunkirchen mit. Durch einen unbekannten Täter wurde ein Lieferwagen auf bislang nicht näher bestimmbare Weise in Brand gesetzt.

Das Feuer griff anschließend auf einen dahinter geparkten Lieferwagen über, so dass letztlich beide Fahrzeuge vollständig ausbrannten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro. Verletzt wurde niemand.